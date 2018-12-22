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Опора ЛЭП убила водителя «КамАЗ» после ДТП в Петербурге

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Опора ЛЭП убила водителя «КамАЗ» после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. На улице Автозаводской в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, водитель грузовика «КамАЗ» врезался в бордюр, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 14.15, от удара водитель выпал из кабины, а грузовик наехал на опору ЛЭП. Конструкция упала на мужчину, он скончался на месте от полученных ранений.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Медики констатировали смерть водителя. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП, которые привели к гибели водителя.

Автор: Ирина Селезнева
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