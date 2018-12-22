Полиция закрыла бордель с иностранкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. Притон для занятия проституцией в Московском районе закрыла полиция в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В борделе работали только две женщины, одна из них оказалась мигранткой. Женщин привлекли к административной ответственности. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге накрыли бордель с пятью азиатками, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги.