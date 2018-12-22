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Установка GPS-датчиков на ладожских нерп попала на видео

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Установка GPS-датчиков на ладожских нерп попала на видео

Санкт-Петербург, 22 декабря. Ладожским нерпам Миньке и Мишке установили датчики слежения и отпустили обратно в озеро, видео общения с животными оказалось в Сети.

Двое нерп ранее заплыли в сети рыбаков на Ладоге, соблазнившись рыбой. Млекопитающим не удалось выбраться из сетей без посторонней помощи, рыбаки передали нерп в руки ИПЭЭ РАН им Северцова.

Специалисты пометили животных и отпустили на волю. На видео можно увидеть, как довольных нерп отправляют в свободное плавание в районе Шлиссельбурга.

По словам директора фонда «Друзей балтийской нерпы» Вячеслава Алексеева, многие ученые мечтали установить на нерпу датчики, чтобы узнать, как она использует акваторию Ладоги.

Автор: Ирина Селезнева
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