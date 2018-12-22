БК «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Карасевым



Санкт-Петербург, 22 декабря. Руководство «Зенита» решило досрочно растогнуть контракт с главным тренером команды Василием Карасевым, сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Имя нового тренера будет названо позднее. Напомним, что Карасев возглавлял «Зенит» с 2014 года, его подопечные трижды становились бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.

О продлении контракта с Карасевым сообщалось в июне текущего года. Он был подписан сроком на год с возможностью дальнейшего продления.