БК «Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером Карасевым
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Санкт-Петербург, 22 декабря. Руководство «Зенита» решило досрочно растогнуть контракт с главным тренером команды Василием Карасевым, сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.
Имя нового тренера будет названо позднее. Напомним, что Карасев возглавлял «Зенит» с 2014 года, его подопечные трижды становились бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.
О продлении контракта с Карасевым сообщалось в июне текущего года. Он был подписан сроком на год с возможностью дальнейшего продления.