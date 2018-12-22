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Первый в мире энергоблок остановили на Ленинградской АЭС

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Первый в мире энергоблок остановили на Ленинградской АЭС

Санкт-Петербург, 22 декабря. На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) прекратил работу энергоблок №1, который проработал 45 лет.

В «Концерне Росэнергоатом» рассказали, что остановленный энергоблок относится к серии РБМК-1000. Это был первый в СССР мощный реактор.

Отмечается, что реактор заглушили и отключили от энергосистемы. За годы работы блок выработал 264,9 млрд кВтч энергии. Все работы были произведены согласно техрегламенту.

Автор: Ирина Селезнева
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