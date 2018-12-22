Активисты вышли на пикет в Кудрово: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 22 декабря. В парке города Кудрово Ленобласти проходит согласованный митинг. Видео с публичного мероприятия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Жители Кудрово получили разрешение на проведение митинга. Акция началась в 12.00 в парке Оккервиль. Горожане вышли с плакатами, они требуют обратить внимание на строительство социальной инфраструктуры.

Они опасаются, что после заселения нескольких многоэтажных зданий проблема станет острой. Району не хватает детских садов, поликлиник, парков.

На месте дежурят два пожарных расчета и сотрудники полиции. Отмечается, что пикет проходит мирно.