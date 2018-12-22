Беглов поручил достроить поликлинику в Красном Селе

Санкт-Петербург, 22 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объехал недостроенные объекты в Красносельском районе города.

Беглов провел совещание по вопросу долгостроя в Красном селе. Он потребовал, чтобы поликлинику ввели в эксплуатацию в 2019 году. В настоящий момент меняется подрядчик, проводят перепроектировку объекта.

Здание поликлиники на проспекте Ленина расчитано на 600 посещений за смену, здесь появятся отделения травматологии, стоматологии, реабилитации и консультации для женщин.

Беглов распорядился ускорить темпы строительства бани в Красном Селе. Накануне губернатор проинспектировал Невский район, он заметил, что торговые точки следует также украшать к Новому году.