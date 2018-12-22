Скучновато: Беглов оценил украшенный к Новому году Невский район

Санкт-Петербург, 22 декабря. Врио губернатора Петербурга проверил подготовку Невского района города к Новому году. Он оценил убранство района, но остался недоволен.

Беглов осмотрел декорации на проспекте Большевиков, световые композиции в парке имени Есенина. Он отметил, что район украшен к праздникам «скучновато”.

По мнению градоначальника, не хватает освещения на пешеходных зонах, следует поставить больше скамеек. Не во всех торговых точках есть украшения.

«Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться»,— сказал Беглов.

Он предложил обязать вледельцев магазинов и кафе украшать торговорые точки. Этим вопросом Беглов поручил заняться главе районной администрации Алексею Гальчуку.

Ранее сообщалось, что 30 декабря могут отменить передачу Исаакия РПЦ.