Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Прах писателя Битова захоронят в Петербурге

123
0 Оставить комментарий

Прах писателя Битова захоронят в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. На Шуваловском кладбище в Петербурге захоронят прах писателя Андрея Битова, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

На церемонии будут только родные и близкие писателя. В Музее Владимира Набокова проведут вечер памяти Битова, о нем будут говорить друзья и коллеги.

Битов скончался 3 декабря в Москве, ему был 81 год. В столице с ним простились 7 декабря. Битов писал книги и сценарии, известен как основатель постмодернизма в русской литературе.

Уроженец Петербурга публиковался в США, имел стипендию Берлинской научной коллегии, имел ряд российских государственных наград.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.