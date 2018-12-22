Прах писателя Битова захоронят в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. На Шуваловском кладбище в Петербурге захоронят прах писателя Андрея Битова, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

На церемонии будут только родные и близкие писателя. В Музее Владимира Набокова проведут вечер памяти Битова, о нем будут говорить друзья и коллеги.

Битов скончался 3 декабря в Москве, ему был 81 год. В столице с ним простились 7 декабря. Битов писал книги и сценарии, известен как основатель постмодернизма в русской литературе.

Уроженец Петербурга публиковался в США, имел стипендию Берлинской научной коллегии, имел ряд российских государственных наград.