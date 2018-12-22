Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ в Петербурге могут признать утратившим силу

Санкт-Петербург, 22 декабря. Власти Петербурга могут признать распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви утратившим силу, сообщил представитель комитета имущественных отношений города.

Если не поступит официального заявления РПЦ, распоряжение о статусе Исаакия могут признать утратившим силу. В этот день истекает срок, который касается договора о музейных ценностях. При этом церковь может подать заявку на передачу собора в последующие годы.

Ранее петербургские депутаты обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить передачу собора церкви. Многие жители Петербурга поддерживают эту инициативу, они считают, что собор является объектом культурного наследия страны.