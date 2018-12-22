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Гигантский каток с видом на Финский залив открылся в Петербурге

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Гигантский каток с видом на Финский залив открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. В Петербурге открывается новая ледовая площадка размером в 1000 квадратных метров в «Севкабель Порт».

Гигантский каток находится у самого залива на улице Кожевенной. Жители Северной столицы и гости города могут покататься на коньках с 11 утра до 23.00 вечера.

В пресс-службе предприятия отметили, что коньки можно взять на прокат или прийти со своим инвентарем, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петербург из Великого Устюга в рамках новогоднего турне приедет сам Дед Мороз. В новогоднюю ночь метро будет работать без перерывов.

Автор: Ирина Селезнева
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