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Беглов открыл отделение реанимации для новорожденных на проспекте Солидарности в Петербурге

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Беглов открыл отделение реанимации для новорожденных на проспекте Солидарности в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия отделения реанимации для новорожденных на проспекте Солидарности Северной столицы. В рамках мероприятия он символически перерезал ленточку. Благодаря новому отделению мамы и папы теперь смогут присутствовать на родах.

Беглов открыл отделение реанимации для новорожденных на проспекте Солидарности в Петербурге

Родители смогут находиться здесь круглосуточно. Отмечается, что отделение является единственным в своем роде в городе. В наличии современное оборудование для выхаживания новорожденных детей, включая глубоконедоношенных. Возле каждого реанимационного места размещена кровать-трансформер для родителей, которые могут принять участие в уходе за детьми.

Беглов открыл отделение реанимации для новорожденных на проспекте Солидарности в Петербурге

Ранее стало известно, когда в Петербурге откроются новые станции метро. В планах правительства открытие десятков новых станций метрополитена к 2043 году.

Автор: Сергей Свазовский
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