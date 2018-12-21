Беглов обсудил на совещании в Смольном решение проблем дольщиков

Санкт-Петербург, 21 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов перед встречей с активисткой Аллой Андреевой провел совещание по вопросам долевого строительства в Смольном в пятницу.

На заседании присутствовали руководители строительных компаний, инвесторы, участники долевого строительства и представители власти Петербурга.

Градоначальник по поручению президента России Владимира Путина встретился с Андреевой. В ходе беседы обсуждались вопросы, «стоящие перед строительным комплексом города, перед регулирующими структурами и органами власти разного уровня по комплексному решению проблем дольщиков».

Беглов акцентировал внимание на создании механизмов контроля, которые не позволили бы обманывать дольщиков.

«Необходимо следовать конструктивному, вдумчивому решению проблемы, исключая политизацию и спекуляции в интересах отдельных лиц и структур», — передает пресс-служба администрации Петербурга слова Беглова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам Андреевой, она увидела понимание в глазах Беглова.

Напомним, на большой пресс-конференции главы государства, которая прошла в минувший четверг, Андреева пожаловалась, что чиновники принимают «сырые дома». Путин поручил Беглову взять ситуацию на личный контроль.