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«Увидела понимание в глазах»: активистка Андреева рассказала об итогах встречи с Бегловым

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«Увидела понимание в глазах»: активистка Андреева рассказала об итогах встречи с Бегловым

Санкт-Петербург, 21 декабря. Активистка, дольщица ГК «Город» Алла Андреева прокомментировала итоги встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Увидела понимание в глазах Беглова. Надеюсь, что мои проблемы и проблемы остальных дольщиков будут решены», — сказала Андреева по итогам встречи с градоначальником.

Беглов по поручению президента России Владимира Путина провел личную встречу с Андреевой, которая на пресс-конференции главы государства пожаловалась, что чиновники принимают «сырые дома».

Автор: Данила Копп
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