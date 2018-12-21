Активистка Андреева попросила Беглова перенести встречу

Санкт-Петербург, 21 декабря. Активистка, дольщица группы компаний «Город» Алла Андреева покинула встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. Она попросила перенести встречу на другой день.

Встреча градоначальника Петербурга с дольщиками «Города» должна была пройти в Смольном в пятницу. Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава городского комитета по строительству Леонид Кулаков и его заместитель Евгений Барановский, представители компаний-застройщиков и обманутые дольщики на совещании должны были обсудить проблемы участников долевого строительства.

Беглов поприветствовал участников заседания и предложил высказаться Андреевой. Однако она отказалась, заявив, что ей неприятно сидеть с некоторыми людьми за одним столом.

Активистка, которая ожидала, что у нее состоится личный разговор с Бегловым, попросила перенести встречу.

«В данной ситуации я не вижу смысла в проведении нашей встречи. Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу. На данный момент я прошу встречу перенести», — передает Interfax слова Андреевой.

Беглов попросил активистку остаться и послушать позиции представителей власти, однако Андреева решила покинуть зал.

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла накануне, Андреева пожаловалась, что чиновники принимают «сырые дома». Глава государства поручил Беглову взять ситуацию на личный контроль. В пятницу врио губернатора Петербурга уже принял активистку в Смольном.