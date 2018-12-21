Беглов наградил лучших спортсменов Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», а также наградил спортсменов и работников отрасли физической культуры и спорта за высокие результаты в спорте.

Знаком "Лучший в спорте" и благодарственным письмом врио губернатора Петербурга наградил спортсменов и тренеров, вошедших в десятку лучших по итогам 2018 года. Среди награжденных Андреева Надежда (гребля на байдарках и каноэ-спорт лиц с ПОДА), Лизунов Юрий (гребля на байдарках и каноэ-спорт лиц с ПОДА), Степанова Ольга (пулевая стрельба).

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и премией правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физический культуры и спорта «Санкт-Петербурга» наградили 45 человек.

Благодарственным письмом за высокие спортивные достижения, показанные в 2018 году, наградили победителей XXX Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина. Также по итогам комплексных соревнований по Спартакиаде были награждены представители администрации Петербурга. Завершилась церемония награждения передачей врио губернатору Александру Беглову официального игрового мяча ЧМ по футболу FIFA 2018.