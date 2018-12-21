Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Албин заявил о готовности уйти в отставку, испугавшись проблем обманутых дольщиков

46
0 Оставить комментарий

Албин заявил о готовности уйти в отставку, испугавшись проблем обманутых дольщиков

Санкт-Петербург, 21 декабря. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности уйти в отставку после вопроса об обманутых дольщиках президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Выступление журналистки Аллы Андреевой на пресс-конференции Путина, которая рассказала об истинном масштабе проблемы обманутых дольщиков ГК «Город» в Петербурге, похоже, серьезно напугало Албина. Он отказался с ней сотрудничать в решении вопроса. Осознав, что скрыть правду уже не получится, он, можно сказать, перешел в наступление — заявил, что сказанное ею в прямом эфире оскорбило его и коллег.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку, — объявил он в соцсети. — Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!»

В это время активистка Андреева, с которой отказался сотрудничать по проблемам дольщиков Албин, прибыла в Смольный на встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.