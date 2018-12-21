Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жителей и гостей города на Неве предупредили о росте загруженности дорог в преддверии Нового года. Соответствующую информацию передает пресс-служба КРТИ.

Как передает iReactor со ссылкой на представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, повышение нагрузки на транспортную инфраструктуру — это привычное явление перед новогодними и рождественскими праздниками.