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Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года

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Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жителей и гостей города на Неве предупредили о росте загруженности дорог в преддверии Нового года. Соответствующую информацию передает пресс-служба КРТИ.

Как передает iReactor со ссылкой на представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, повышение нагрузки на транспортную инфраструктуру — это привычное явление перед новогодними и рождественскими праздниками.

«Конец декабря – традиционное время для того, чтобы закончить все дела, купить подарки, заехать в гости. Средняя подвижность населения в этот период растёт на 20 процентов — с 2,2 до 2,6 поездок в сутки,  — рассказали в КРТИ.

Автор: Алексей Громов
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