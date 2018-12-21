Беглов оценил праздничное украшение Петербурга к Новому году

Санкт-Петербург, 21 декабря. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил предновогоднее убранство города.

Временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов проехался по Калининскому и Красногвардейскому районам и оценил их готовность к новогодним и рождественским праздникам. По его словам, центральные районы города украшены хорошо, однако новые районы — «скудновато». В связи с чем Беглов отметил, что в 2019 году необходимо предусмотреть соответствующее финансирование.

Кроме этого, Беглов осмотрел новый подземный переход, который расположен на пересечении Пискаревского и Шафировского проспектов, он остался им не доволен, так как не завершены отделочные работы и не налажено освещение. Врио губернатора пообещал лично проконтролировать данный вопрос.