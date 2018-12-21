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Известный миллиардер Игорь Минаков скончался в Петербурге

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Известный миллиардер Игорь Минаков скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Миллиардер Игорь Минаков ушел из жизни на 59-м году жизни в Петербурге после продолжительной болезни.

Сообщение о его смерти пришло утром в четверг, 21 декабря. Известный бизнесмен и благотворитель Игорь Минаков скончался у себя дома, ему было 58 лет. Известно, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Игоря Минакова похоронят на Горском кладбище в понедельник, 24 декабря. Отпевание пройдет в храме Евгеньевской церкви на Парашютной улице.

Он был заместителем генерального директора «Ленэнерго», контролировал деятельность треста «Мостострой № 6», являлся основателем ассоциации «Защита».

Автор: Алексей Громов
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