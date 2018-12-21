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Актриса Алла Соколова скончалась на 75-м году жизни в Петербурге

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Актриса Алла Соколова скончалась на 75-м году жизни в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Известная актриса Алла Соколова скончалась на 75 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил худрук Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 21 декабря. По словам Новикова, она тяжело болела в последнее время, ей было 74 года.

«Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы», — цитирует ТАСС Виктора Новикова.

Отметим, огромная известность к Алле Соколовой пришла после пьесы «Фантазии Фарятьева».

Автор: Алексей Громов
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