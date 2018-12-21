Албин отказался работать с выступившей на пресс-конференции Путина дольщицей

Санкт-Петербург, 21 декабря. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отказался работать с представительницей обманутых дольщиков Аллой Андреевой, которая в четверг выступила на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Албин объяснил, что считает сделанные Андреевой заявления самопиаром. По его словам, женщина не является обманутой дольщицей и получила свою квартиру в 2017 году. Албин заявил, что за свою «несговорчивость» готов уйти в отставку.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег», — написал он на своей странице в Facebook.

Албин также отметил, что журналистская деятельность Андреевой, которая на пресс-конференции представилась сотрудником СМИ, вызывает сомнения. Политик отметил, что не смог найти ни одной ее публикации.

«Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар», — заключил вице-губернатор.

В четверг в Москве в Центре международной торговли прошла традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ходе пресс-конференции Андреева призвала главу государства обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Петербурге. Она заявила, что в городе для отчета перед федеральными властями вводятся в эксплуатацию недостроенные здания.