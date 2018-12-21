Стало известно, какие нарушения устраняет Союз художников Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Представители Союза художников в Петербурге отчитываются комитету по культуре об устранении недочетов согласно предоставленной «дорожной карте».

В частности, к настоящему моменту решен вопрос с субарендой третьими лицами помещений в здании на Большой Морской. Также внесены изменения в работу выставочного центра, который с 1992 года является самостоятельным юридическим лицом со своим счетом. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов.

«Его возглавлял Александр Сайков. Получается, он с одной стороны управлял общественной организацией, а с другой стороны продолжал вести коммерческую деятельность. Все это тоже нарушения пунктов Устава», — отметил Базанов.

Также он рассказал и о координации работы художников, которые создают частные компании или становятся индивидуальными предпринимателями, тем самым зарабатывая на жизнь. Художник арендует мастерскую по социально значимой аренде, а оплату проводит через свое ИП или ООО.