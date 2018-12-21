Беглов вручил спасателям почетные грамоты и нагрудные знаки губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга вручил почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки сотрудникам МЧС.

В Световом зале Смольного состоялось торжественное награждение сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, пожарно-спасательных отрядов города, представителей профильных комитетов и ведомств, а также ветеранов пожарной охраны и МЧС. Также были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС в уходящем году и поставлены задачи на 2019 год.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Санкт-Петербурга, руководство и личный состав петербургского МЧС, сотрудники, отличившиеся в ликвидации пожаров и ЧС, а также граждане, которые не смогли пройти мимо чужой беды и проявили мужество и героизм. Александр Беглов поблагодарил спасателей за их нелегкий труд.

«Вы являетесь бронежилетом нашего города. Начинаем с праздника, кто если не вы сохраните безопасность в городе. Берегите свои семьи, с наступающим Новым годом», — сказал врио губернатора Петербурга.

Отметим, в общей сложности, 57 человек наградили. За год было 73 тысячи выездов, более 2,8 тысяч пожаров. Удалось спасти из пожаров 957 человек, погибли 93 человека.