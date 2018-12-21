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Петербурженка пыталась продать в Москве невинность 15-летней девушки за 650 тысяч рублей

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Петербурженка пыталась продать в Москве невинность 15-летней девушки за 650 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 21 декабря. Сотрудники полиции задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать невинность 15-летней девушки в Москве. Соответствующую информацию передает СУ СК РФ.

Девушка 22 лет познакомилась с несовершеннолетней и предложила заработать деньги проституцией. Условия сделки с мужчиной-заказчиком обсуждались в социальной сети в WhatsApp, сообщает «360».

«В гостинице на востоке Москвы, куда подозреваемая привезла несовершеннолетнюю, она получила от заказчика, участвовавшего в оперативном эксперименте, 650 тысяч рублей, после чего была задержана с поличным», — отмечается в сообщении ведомства.

В отношении 22-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Об этом пишет РИАМО.

Автор: Алексей Громов
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