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Две станции на фиолетовой ветке петербургского метро закрыли из-за сломавшегося поезда

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Две станции на фиолетовой ветке петербургского метро закрыли из-за сломавшегося поезда

Санкт-Петербург, 21 декабря. Две станции фиолетовой ветки в петербургском метро были закрыты для пассажиров утром 21 декабря из-за поломки поезда. Об этом сообщили представители пресс-службы метрополитена.

В четверг с 09.30 были закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная» на фиолетовой ветке из-за технической неисправности — сломался поезд, следовавший по направлению «Комендантский проспект» — «Международная».

Движение осуществлялось до станции метро «Волковская». К настоящему моменту «Бухарестская» и «Международная» работают в штатном режиме, движение полностью восстановлено.

Автор: Алексей Громов
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