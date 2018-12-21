Молодая и упитанная нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жители и гости города на Неве заметили молодую нерпу, поселившуюся под одним из мостов.

Как пишут специалисты Фонд друзей Балтийской нерпы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», рядом с одним из мостов в центре города заметили нерпу. Ее обнаружили сотрудники охраны моста.

«Вот такая симпатичная молодая, скорее всего, ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре Петербурга», — отмечается в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что информация о перемещении нерпы из Финского залива в Ладогу для них является очень важной.