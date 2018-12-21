Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Молодая и упитанная нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга

49
0 Оставить комментарий

Молодая и упитанная нерпа поселилась под мостом в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Жители и гости города на Неве заметили молодую нерпу, поселившуюся под одним из мостов.

Как пишут специалисты Фонд друзей Балтийской нерпы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», рядом с одним из мостов в центре города заметили нерпу. Ее обнаружили сотрудники охраны моста.

«Вот такая симпатичная молодая, скорее всего, ладожская нерпа живет рядом с одним из мостов в центре Петербурга», — отмечается в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что информация о перемещении нерпы из Финского залива в Ладогу для них является очень важной.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.