Петербуржец воровал личные вещи посетителей кафе в крупных ТЦ

Санкт-Петербург, 21 декабря. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который грабил посетителей кафе в торговых центрах Петербурга. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили в отношении 31-летнего мужчины, который регулярно обкрадывал посетителей кафе, которые расположены в торговых центрах. В частности, 27 ноября он украл ноутбук за десять тысяч рублей у посетителя кафе «Чайникофф», 29 ноября в «Теремке» в ТК «Парнас-Сити» похитил сумку с 28 500 рублями.

Злоумышленника задержали, ведется расследование уголовного дела.