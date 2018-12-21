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Вандала задержали за свастику на памятнике жертвам концлагерей в Колпино

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Вандала задержали за свастику на памятнике жертвам концлагерей в Колпино

Санкт-Петербург, 21 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении вандала, разукрасившего свастикой памятник жертвам концлагерей в Петербурге.

Как пишут «Невские новости», сотрудники правоохранительных органов задержали ранее несудимого гражданина 1988 года рождения за нанесение свастики из баллончика на обелиск «Памяти малолетних жертв концлагерей» в Колпино. Злоумышленника поймали на Алее Победителей в сквере «Героев Ижорцев».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», проводится проверка.

Автор: Алексей Громов
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