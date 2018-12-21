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Более десяти миллионов рублей украл петербуржец из трех банкоматов

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Более десяти миллионов рублей украл петербуржец из трех банкоматов

Санкт-Петербург, 21 декабря. Более десяти миллионов рублей украл мужчину из трех банкоматов в Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Молодой человек 27 лет вскрыл банкоматы «Росбанка» в «Окее» на проспекте Маршала Жукова и похитил более 2,6 миллионов рублей, а в БЦ «Лидер» на площади Конституции и в ТРК «Континент» на Звездной улице — 5,2 миллиона и более чем 2,3 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который в общей сложности похитил более десяти миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Автор: Алексей Громов
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