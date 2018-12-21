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Мужчина развратил пятиклассника в петербургской коммуналке

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Мужчина развратил пятиклассника в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 21 декабря. Мужчину, развратившего пятиклассника в коммунальной квартире, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

В отделение правоохранительных органов 21 декабря обратилась женщина 1984 года рождения и рассказала,  что сосед по коммунальной квартире Гриценко 1961 года рождения, 19 декабря в 17.00 на кухне совершил развратные действия в отношении ее 11-летнего сына, который является учеником пятого класса.

Подозреваемого задержали по месту проживания.

Автор: Алексей Громов
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