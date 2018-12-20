Новый способ уборки снега тестируют на дорогах Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 декабря. Буквально с первых декабрьских дней Ленинградскую область засыпает снегом. Дорожные службы регулярно выводят на автомагистрали специальную уборочную технику, однако помимо их усилий необходимо преминение противогололедных реагентов.

В этом году региональные власти приняли решение отказаться от применения песко-соляной смеси, заменив ее на солевой раствор. 20 декабря на базе пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1, которое расположено в поселке Первомайское, состоялся запуск солевой установки для приготовления жидких противогололедных реагентов. Кроме того, была представлена новая дорожная техника, которая будет работать с влажной солью.

Согласно постановлению комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, дороги во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском районах будут обрабатываться солевым раствором.

Для создания раствора необходима техническая соль и вода. За приготовлением раствора следит «умная автоматика», которая определяет концентрацию соли исходя из температуры воздуха. Аналогичное оборудование применяется для обработки федеральных трасс и Крымского моста.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области приобрел три установки, общая стоимость которых составила 30 миллионов рублей. В свою очередь ГКУ «Ленавтодор» закупил девять специальных автомобилей для обработки дорог.

По мнению специалистов, солевой раствор имеет ряд преимуществ. В частности, влажная соль моментально вступает в реакцию со льдом, а за счет своей вязкости не разлетается в разные стороны из-под колес автомобилей. При этом соль препятствует повторному образованию наледи на асфальте и не наносит вреда окружающей среде.

В ближайшее время комитет по дорожному хозяйству Ленобласти планируют приобрести еще пять установок, если новое оборудование подтвердит свою эффективность, передает «Форпост».

Стоит отметить, что аналогичное оборудование применяют в Финляндии, Германии, Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Италии и США.