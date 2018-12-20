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Водитель влетел в окно раздачи «Макдональдса» в Петербурге: ФАН публикует видео

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Водитель влетел в окно раздачи «Макдональдса» в Петербурге: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 20 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: водитель влетел в окно раздачи ресторана быстрого питания. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Водитель не рассчитал габариты машины и влетел в окно раздачи кафе «Макдональдс» при разгрузке возле ТЦ «Авеню», который расположен на Выборгском шоссе. 

Информации о пострадавших не поступало, детали уточняются.

Автор: Алексей Громов
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