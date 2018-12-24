«Наверное, я просто люблю людей»: следователь из Петербурга помогает детдомам и приютам для сирот

Майор полиции, более 10 лет отработавшая в следственном управлении одного из подразделений МВД Петербурга, свободное от работы время тратит на помощь детям-сиротам, малоимущим семьям и женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. О добрых делах офицера полиции узнали коллеги по отделу, которые не остались равнодушными и предложили свою помощь.

За время своей работы в полиции Ольга успела повидать многое.

Занимаясь расследованием уголовных дел, проведением допросов и обысков, составлением процессуальных документов и рутиной кабинетной работой, следователь детально погружалась в самые разные человеческие истории — как правило, весьма драматичные. За время службы в органах Ольга увидела и поломанные судьбы, и брошенных детей, и многодетные семьи, оказавшиеся за гранью бедности. А в последние годы следователь активно занялась благотворительностью.

Офицер полиции стала собирать вещи для нуждающихся людей. Под Волховом она нашла кризисный центр, в котором проживают женщины и дети, попавшие в сложное финансовое положение и непростые жизненные ситуации, — связанные с потерей здоровья или работы. Оказалось, что неравнодушных людей, в том числе среди коллег майора, достаточно много. Полицейские узнали о внерабочей деятельности Ольги и предложили свою помощь.

«Мы сидели на обеде, пили чай. Одна из коллег сказала: «Представляете, мы сейчас кушаем, а кто-то голодает». Это как-то засело в головах у всех. Через несколько дней две сотрудницы отдела и один мужчина, тоже коллега, захотели принять участие, — кинули клич среди знакомых и помогли собрать вещи, продукты, детские кроватки, коляску», — рассказала Ольга

Помимо кризисного центра в Волхове следователь помогает детям-сиротам из детского дома на Васильевском острове и приюту «Транзит», который специализируется на помощи иногородним детям. Приют в своем роде уникальный, так как он чуть ли не единственный в Петербурге, который оказывает комплексную медико-психологическую и социально-правовую помощь, а так же предоставляет место для временного проживания несовершеннолетним, не имеющим регистрации в Петербурге.

На своем маленьком автомобиле, полностью загруженном вещами, иногда в несколько заходов Ольга развозит по приютам одежду, обувь и даже некоторые предметы мебели. Иногда вещи приходится собирать в одном районе Ленинградской области и отвозить в другой. Майор полиции сотрудничает с другими волонтерами, которые пекут сладости и передают Ольге, чтобы она отвезла выпечку в социальные центры. Ольга рассказала Федеральному агентству новостей, что ей движет в ее волонтерской деятельности.