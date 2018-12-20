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Пожар полностью уничтожил ангар во Фрунзенском районе Петербурга

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Пожар полностью уничтожил ангар во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось во Фрунзенском районе Петербурга: сгорел цельнометаллический ангар. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в Гаражном проезде поступило в отделение экстренных служб утром 20 декабря. Пламя охватило территорию всего ангара. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС в составе 20 человек личного состава и пяти единиц техники, которым к 10.00 удалось полностью ликвидировать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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