Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путина попросили взять под личный контроль дело об убийстве братьев Гасангусейновых
Читать Новость
Общество

Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019 открывается в Петербурге

57
0 Оставить комментарий

Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019 открывается в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. В Петропавловской крепости открывается ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019.

В этом году 20 скульпторов представят свои работы, посвященные путешествием вокруг Света. Тот, кто посетит фестиваль, увидит все континенты нашей планеты с их характерной архитектурой, флорой и фауной, а Австралия даже представлена подводным миром.

Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019 открывается в Петербурге

Для жителей Северной столицы организаторы подготовили особый сюрприз. Впервые знаменитый восьмиметровый парусник c Алыми парусами появится в Петербурге зимой.  

Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019 открывается в Петербурге

Выставка ледяных скульптур расположена в большом шатре-холодильнике рядом с Нарышкиным бастионом. 

Автор: Денис Машкин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.