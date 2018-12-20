Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019 открывается в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. В Петропавловской крепости открывается ежегодный фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY-2019.

В этом году 20 скульпторов представят свои работы, посвященные путешествием вокруг Света. Тот, кто посетит фестиваль, увидит все континенты нашей планеты с их характерной архитектурой, флорой и фауной, а Австралия даже представлена подводным миром.

Для жителей Северной столицы организаторы подготовили особый сюрприз. Впервые знаменитый восьмиметровый парусник c Алыми парусами появится в Петербурге зимой.

Выставка ледяных скульптур расположена в большом шатре-холодильнике рядом с Нарышкиным бастионом.