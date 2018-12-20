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Предприимчивый петербуржец продает автограф за 40 тысяч рублей

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Предприимчивый петербуржец продает автограф за 40 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 20 декабря. В Петербурге на продажу выставили автограф президента России Владимира Путина. Объявление на сайте «Юла» появилось 17 декабря, к лоту уже проявили интерес несколько десятков человек.

На необычное объявление в разделе «Коллекционирование» обратили внимание «Невские Новости». Автограф президента России датируется 1993 годом, в то время Владимир Путин занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Петербурга. 

Предприимчивый петербуржец продает автограф за 40 тысяч рублей

Документ о регистрации предприятия с подписью Владимира Путина автор объявления оценил в 40 тысяч рублей. Напомним, в четверг в Москве президент России проведет большую пресс-конференцию.

Автор: Федор Веснин
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