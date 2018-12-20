Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Петербург возглавил рейтинг городов по популярности фастфуда

62
0 Оставить комментарий

Петербург возглавил рейтинг городов по популярности фастфуда

Санкт-Петербург, 20 декабря. Санкт-Петербург оказался лидером среди городов в России, в которых больше всего едят фастфуд.

На втором месте разместилась российская столица, а на третьем расположился Новосибирск. В общей сложности, жители трех городов, занимающих лидирующие позиции в рейтинге популярности фастфуда, за год оплатили больше заказов в ресторанах быстрого питания, чем горожане из других регионов.

В частности, жители города на Неве стали почти в полтора раза чаще заказывать фастфуд по сравнению с показателями 2017 года. Средний чек в ресторанах быстрого питания Петербурга составляет 298 рублей, а Москвы —  371 рубль. 

Стоит отметить, что россияне начали чаще покупать фастфуд, однако стали меньше за него платить.

«Во многом этому способствуют акции и программы лояльности. Так, на днях Burger King и «Яндекс.Деньги» предложили кэшбэк — 50 рублей с каждой покупки на сумму от 349,9 рубля», — поделилась директор по маркетингу «Яндекс.Денег» Ольга Циос,

.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.