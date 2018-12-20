Петербург возглавил рейтинг городов по популярности фастфуда

Санкт-Петербург, 20 декабря. Санкт-Петербург оказался лидером среди городов в России, в которых больше всего едят фастфуд.

На втором месте разместилась российская столица, а на третьем расположился Новосибирск. В общей сложности, жители трех городов, занимающих лидирующие позиции в рейтинге популярности фастфуда, за год оплатили больше заказов в ресторанах быстрого питания, чем горожане из других регионов.

В частности, жители города на Неве стали почти в полтора раза чаще заказывать фастфуд по сравнению с показателями 2017 года. Средний чек в ресторанах быстрого питания Петербурга составляет 298 рублей, а Москвы — 371 рубль.

Стоит отметить, что россияне начали чаще покупать фастфуд, однако стали меньше за него платить.

«Во многом этому способствуют акции и программы лояльности. Так, на днях Burger King и «Яндекс.Деньги» предложили кэшбэк — 50 рублей с каждой покупки на сумму от 349,9 рубля», — поделилась директор по маркетингу «Яндекс.Денег» Ольга Циос,

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