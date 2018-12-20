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Неизвестный надругался над 13-летней школьницей в Ленобласти

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Неизвестный надругался над 13-летней школьницей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 декабря. Сотрудники полиции разыскивают педофила, который напал на школьницу на улицу в Ленинградской области. Об этом сообщают «Невские новости».

Преступление произошло в Выборгском районе Ленинградской области: мужчина, личность которого на данный момент не установлена, надругался над 13-летней школьницей. Об этом в отделение правоохранительных органов сообщил 43-летний отец ребенка.

В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность мужчины, который совершил в отношении школьницы развратные действия сексуального характера.

Автор: Алексей Громов
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