Неизвестный надругался над 13-летней школьницей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 декабря. Сотрудники полиции разыскивают педофила, который напал на школьницу на улицу в Ленинградской области. Об этом сообщают «Невские новости».

Преступление произошло в Выборгском районе Ленинградской области: мужчина, личность которого на данный момент не установлена, надругался над 13-летней школьницей. Об этом в отделение правоохранительных органов сообщил 43-летний отец ребенка.

В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность мужчины, который совершил в отношении школьницы развратные действия сексуального характера.