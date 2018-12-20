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Два белоруса погибли при пожаре в строительной бытовке в Ленобласти

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Два белоруса погибли при пожаре в строительной бытовке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух белорусов в строительной бытовке в Ленобласти, пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Крупный пожар зафиксировали в ночь на 19 декабря в деревне Аро Всеволожского района Ленобласти в строительной бытовке, погибли два гражданина Белоруссии 35 и 43 лет, которые не имели регистрации на территории России.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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