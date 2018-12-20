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Школьный слесарь-педофил надругался над семилетней девочкой в Петербурге

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Школьный слесарь-педофил надругался над семилетней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении школьного слесаря-педофила, надругавшегося над семилетней девочкой в Петербурге.

Как стало известно «Невским новостям», школьный слесарь предпенсионного возраста подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки. 

В отделение правоохранительных органов обратился 39-летний житель Калининского района, который сообщил, что его дочь изнасиловали  напротив забора общеобразовательного учреждения. Подозреваемого — 51-летнего слесаря средней школы № 186 — задержали.

Автор: Алексей Громов
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