Школьный слесарь-педофил надругался над семилетней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении школьного слесаря-педофила, надругавшегося над семилетней девочкой в Петербурге.

Как стало известно «Невским новостям», школьный слесарь предпенсионного возраста подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки.

В отделение правоохранительных органов обратился 39-летний житель Калининского района, который сообщил, что его дочь изнасиловали напротив забора общеобразовательного учреждения. Подозреваемого — 51-летнего слесаря средней школы № 186 — задержали.