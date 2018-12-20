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Врач насиловал пациентов в бессознательном состоянии после операций в Петербурге

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Врач насиловал пациентов в бессознательном состоянии после операций в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Врач в Санкт-Петербурге насиловал пациентов, находящихся в бессознательном состоянии после операций, пишут «Невские новости».

Уголовное дело возбудили в отношении врача-анестезиолога, которого подозревают в изнасиловании пациентов, которые находились без сознания после операции. В отделение правоохранительных органов обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала, что медик изнасиловал ее 16-летнюю дочь.

Позже удалось установить, что мужчина в тот же день надругался над 17-летним студентом и 21-летней девушкой, его задержали в больнице, расположенной на Старо-Петергофском проспекте.

Автор: Алексей Громов
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