Суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому за взятку

Санкт-Петербург, 19 декабря. Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор коррумпированному полицейскому Юрию Тимченко, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.



Бывший полковник полиции, начальник отдела «Запад» Главного Управления собственной безопасности МВД Юрий Тимченко осужден в Петербурге. Его обвинили в получении взятки в размере 4 млн рублей и вымогательстве 100 млн за решение проблем с налоговой петербургской транспортной компании.

В 2016 году у перевозчика образовалась налоговая задолженность почти в миллиард рублей. Налоговая служба наложила арест на все счета компании. Ее представителю удалось выйти на Юрия Тимченко через посредника.

Сначала подсудимый получил 4 миллиона рублей, а после потребовал еще 100 миллионов. Коммерсанты обратились в правоохранительные органы.

В момент передачи чемодана с деньгами Тимченко был задержан. Следствие и судебный процесс длились два года. Тимченко полностью признал вину, его приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в 440 тыс. рублей.

Еще один подсудимый, Сергей Зиновенков, который выступил посредником при передаче взятки осужден на 4 года условно.