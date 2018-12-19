Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому за взятку

53
0 Оставить комментарий

Суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому за взятку

Санкт-Петербург, 19 декабря. Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор коррумпированному полицейскому Юрию Тимченко, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Бывший полковник полиции, начальник отдела «Запад» Главного Управления собственной безопасности МВД Юрий Тимченко осужден в Петербурге. Его обвинили в получении взятки в размере 4 млн рублей и вымогательстве 100 млн за решение проблем с налоговой петербургской транспортной компании.

Суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому за взятку

В 2016 году у перевозчика образовалась налоговая задолженность почти в миллиард рублей. Налоговая служба наложила арест на все счета компании. Ее представителю удалось выйти на Юрия Тимченко через посредника.

Сначала подсудимый получил 4 миллиона рублей, а после потребовал еще 100 миллионов. Коммерсанты обратились в правоохранительные органы.

Суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому за взятку

В момент передачи чемодана с деньгами Тимченко был задержан. Следствие и судебный процесс длились два года. Тимченко полностью признал вину, его приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в 440 тыс. рублей.

Еще один подсудимый, Сергей Зиновенков, который выступил посредником при передаче взятки осужден на 4 года условно.

Автор: Денис Машкин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.