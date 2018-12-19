Жилинспекция определила худшие районы Петербурга

Санкт-Петербург, 19 декабря. В Петербурге государственная жилищная инспекция составила рейтинг лучших и худших районов города за ноябрь 2018 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

Воглавили рейтинг образцовых Калининский, Приморский, Выборгский районы. В отстающие записали Василеостровский, Петроградский и Центральный районы.

Напомним, что рейтинг учитывает несколько показателей: число жалоб местных жителей, количество протоколов об административных нарушений. Отмечается, что в прошлом месяце в жилинспекцию поступило более 3600 обращений.

Около 950 обращений касалась жалоб на квартплату. Ранее сообщалось, что в Петербурге выделят порядка 2,5 млрд рублей в 2019 году на озеленение четырех районов. Городские власти уже выбрали подрядчиков на выполнение работ по благоустройству.