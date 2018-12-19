В Петербурге стали чаще грабить туристов из Китая

Санкт-Петербург, 19 октября. В Северной столице России участились случаи ограбления туристов из Китая, заявления поступают от водителей экскурсионных автобусов.

Один из инцидентов попал на видео. На кадрах запечатлен момент, когда к группе туристов подбегают злоумышленники и отбирают их вещи. По словам очевидца происшествия, это произошло в центре Петербурга.

Китайцы лишились вещей на Лиговском проспекте почти сразу после приезда в Северную столицу. Водитель автобуса для туристов рассказал, что многие воришки похищают их собственность во время выгрузки сумок из багажа, передает «Пятый канал».

По словам мужчины, на его обращения в полицию нет никакой реакции со стороны правоохранителей.