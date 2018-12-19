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«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург

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«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург

Санкт-Петербург, 19 декабря. Петербуржцы и гости города 19 октября увидели новейший российский ледокол «Андрей Вилькицкий», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Яркий оранжевый цвет судна символизирует российскую арктическую программу «Время Арктики». Новый ледокол «Андрей Вилькицкий» прозвали «танцующим» за уникальную способность в течение минуты развернуться вокруг своей оси.

«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург

Судно не только способно ломать лед, но и рассчитано на транспортировку грузов и участие в спасательных операциях. Для это на верхней палубе ледокола разместили вертолетную площадку.

«Андрей Вилькицкий» уже прошел на Балтике ходовые испытания и после двухдневной стоянки отправится в район Северного морского пути, где будет прокладывать путь для танкеров с арктической нефтью.

«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибыл в Петербург

Автор: Денис Машкин
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