Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» дополнят «экстренной кнопкой»

Санкт-Петербург, 19 декабря. Разработчики мобильного приложения «Безопасный Санкт-Петербург» в 2019 году включат в функционал «экстренную кнопку», сообщили в Комитете по информатизации и связи.

С помощью этой кнопки пользователь сможет в одно касание сообщить о происшествии на единый телефон 112. Будет сформирована карточка обращения с информацией о заявителе.

По данным комитета, приложение довольно популярно среди пользователей, в App Store и Play Маркет его скачали более 6 тысяч пользователей, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось, что петербургские депутаты поддержали инициативу штрафовать нелегальных руферов.