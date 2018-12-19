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День ветерана труда станет официальным праздником в Петербурге

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День ветерана труда станет официальным праздником в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. День ветерана труда станет официальным праздником Петербурга, инициативу поддержали депутаты парламента, сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Праздник предложили отмечать ежегодно 2 мая. По словам одного из авторов законопроекта Дениса Четырбока, в городе на Неве проживает свыше пятисот тысяч ветеранов труда.

Они получают денежное пособие, пользуются льготами на оплату ЖКХ и проезда в транспорте. Однако отдельный праздник поможет петербуржцам напрямую поблагодарить ветеранов труда за из работу.

Медаль «Ветеран труда» была учреждена в СССР в 1974 году. Ее получали рабочие и служащие в качестве признания их заслуг перед Родиной.

Автор: Ирина Селезнева
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