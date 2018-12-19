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Руферов-нелегалов начнут штрафовать за прогулки по крышам в Петербурге

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Руферов-нелегалов начнут штрафовать за прогулки по крышам в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 декабря. Депутаты Петербурга в первом чтении поддержали проект закона о штрафах для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, поправки предлагается внести в закон об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Автор инициативы Денис Четырбок отметил, что прогулки по крышам в Петербурге стали нелегальной индустрией. У большинства организаторов нет разрешения на проведение подобных экскурсий.

Он подчеркнул, что в центре города на Неве находятся здания с покатыми крышами, поэтому безопасность экскурсий не обеспечивается должным образом. Кроме того, руферы нарушают общественный порядок, взламывая замки от дверей, ведущих на крышу.

Законопроект предполагает от 2 до 5 тысяч рублей штрафа за прогулки по крышам, фирмы заплатят от 50 до 200 тысяч рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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