Почти 500 домов в Петербурге перевели на резервную схему отопления из-за ремонта

Санкт-Петербург, 19 декабря. В Невском районе Петербурга более 24 часов будут ремонтировать трубопровод после аварии, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сотрудники предприятия при плановом осмотре теплосети обнаружили парение на проспекте Большевиков. На трубопроводе зафиксировали дефект. Для предотвращения последствий прорыва специалисты заменят трубу на данном участке, пишет «Петербургский дневник».

С 03.00 19 декабря до 09.00 20 декабря почти в 500 зданиях теплоснабжение будет подаваться по резервной схеме. Накануне в Петербурге на улице Солдата Корзуна прорвало трубу, на одной стороне дороге затопило несколько атвомобилей. Парение от кипятка мешало видимости на трассе.